Published On: Tue, Nov 18th, 2025

Remanded Delta Journalist Fejiro Oliever Finally Regains Freedom

Oliver Returns

LAGOS NOVEMBER 18TH (URHOBOTODAY)-After a long and Stressful battle remanded Delta journalist Fejirp Oliever finally regains freedom. We are grateful to God for victory.

Fejiro Oliever  who was arrested on 18th September 2025 has finally been released today, 18th November 2025.

It has not been an easy journey, but God stood by him, strengthened him, and fought for him.

Today, we celebrate freedom, justice, and answered prayers.

To everyone who supported, prayed, and stood with us — thank you.

Better days ahead.

About the Author

labakevwe

-

