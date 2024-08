ONE YEAR IN MIND : Chief ( Barr.) Charles Ufuoma Obule [Erhi of the Great Okpe Kingdom] RIP

Share This





















SAPELE PACESETTERS’ SOCIAL CLUB OF NIGERIA,

In a Loving Memory, fondly remember their late president Chief (Barr.) Charles Ufuoma Obule who passed onto eternal glory on 24th July 2024 ( a year ago )

Until passing, he was a great philanthropist, Very strong pillar of the Club and profoundly a jolly good fellow cherished by all .

One year gone since you departed but you will ever remain in our minds. Rest in Peace (RIP)

Fondly Remember by:

1) Pacesetter Chief (Barr.) Emmanuel O. Ganiga Ph.D (UK)

2) Pacesetter Engr. Chief Anthony Owumi (JP)

3) Pacesetter Chief Okpeki kagho

4) Pacesetter Frank Ikemefune

5) Pacesetter Otunba Capt. Victor Sota

6) Pacesetter Sir Thomas Inoni

7) Pacesetter Chief Goodluck Oyibo

8) Pacesetter Chief Omafuru Okpedo (JP)

9) Pacesetter Isaac Chokor

10) Pacesetter Dr. Pharm. Matthew Okotie

11) Pacesetter Dr. Henry Sota

12) Pacesetter Chief Eugene Inoaghan

13) Pacesetter Chief Clever Obule

14) Pacesetter Hon. High Chief Felix Anirah

15) Pacesetter Chief Dr. Isaac Akpoveta

16) Pacesetter Engr. Chief Abraham E. Bobor

17) Pacesetter Lt. Col. Chief Moses Abeke Babuba(Rtd)

18) Pacesetter Chief Jonathan Usifoh

19) Pacesetter Chief Gilbert Aghogho

20) Pacesetter Gabriel Ayerume

21) Pacesetter Engr. Sam Egbejule

22) Pacesetter Engr. Davidson Uvietowhado

23) Pacesetter Michael Akpoguma

24) Pacesetter William C. Kalu

25) Pacesetter Patrick Sagay

26) Pacesetter John Oyibo (USA)

27) Pacesetter Oti Morgan Aldore (USA)

28) Pacesetter Richard Oteri (USA)

29) Pacesetter Richard Randy Okotie

30) Pacesetter Capt. Jonathan Nani

31) Pacesetter Festus Anigboro

32) Pacesetter Chief Silver Eshemitan C.S. Police (Rtd.)

(33) Pacesetter Abraham Adebowale

(34) Pacesetter Arch. Good Origbo

(35) Pacesetter Chief Cyril Abeye Ogodo

(36) Pacesetter Chief Duke Okereka

(37) Pacesetter Chief Victor Eyaufe

C.S. Custom(Rtd.)

Signed : On behalf of Sapele Pacesetter’s Club of Nigeria:

Pacesetter Chief (Barr.) Emmanuel O. Ganiga Ph.D (President)

Pacesetter Okpeki Kagho (Gen. Secretary)

Pacesetter Engr. Chief Abraham E. Bobor MNSE (Publicity Secretary)

