Urhobo Progress Union, United Kingdom Chapter Releases 2017/2018 Scholarship result

URHOBO PROGRESS UNION (UPU UK) SCHOLARSHIP GRANTS

List of successful candidates (2017/ 2018) Academic Year

Serial No. Names Course of Study University/ Polytechnic Kingdom

Merit: 1-15

MERIT #01 OGHENETEJIRI GREAT NAPOLEON MEDICINE UNIVERSITY OF IBADAN OKPE

#02 ESTHER EJIROGHENE AJARI MEDICINE UNIVERSITY OF IBADAN OGHARA

#03 EFETURI OTERI MEDICINE UNIVERSITY OF IBADAN UGHIEVWEN

#04 OMAFUVWE EFE OBUKOHWO MEDICINE DELTA STATE UNIVERSITY, ABRAKA UMIAGHWA ABRAKA

#05 EVANS AKPOGUMA MEDICINE UNIVERSITY OF IBADAN UGHELLI

#06 OGHENEOCHUKO FAVOUR OGINI LAW UNIVERSITY OF BENIN OGHARA

#07 AKPEVWE LOIS ONAWHARAYE LAW DELTA STATE UNIVERSITY, OLEH OLOMU

#08 FORTUNE OGHENEYEROWO ABEBOR CHEMICAL ENGINEERING UNIVERSITY OF BENIN AGBON

#09 AVWERSUOGHENE GREAT OYIKI LAW OBAFEMI AWOLOWO UNIVERSITY, IFE UDU

#10 OGHENEKEVWE VICTOR IBODJE LAW RIVER STATE UNIVERSITY AGBARHA

#11 SOPHIA AMINONOMO MEDICINE UNIVERSITY OF CALABAR OGHARA

#12 OMAMUYOVWI JOYCE ODOH PHARMACY UNIVERSITY OF BENIN OKPE

#13 JURIST EMUBOR WHERHARE PHARMACY UNIVERSITY OF BENIN UGHELLI

#14 GIDEON OGHENERUONA OBERIKO MEDICINE DELTA STATE UNIVERSITY, ABRAKA EVWRENI

#15 EJOVWOKEOGHENE JOSEPH OMOHWOVO MICROBIOLOGY UNIVERSITY OF PORT HARCOURT UGHELLI

QUOTA #16 PEACE OGHENEVWARHE IDOGHOR BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT DELTA STATE POLYTECHNIC OTEFE-OGHARA AGBARHO

#17 DANIEL ONAJITEVWE OYIBO BANKING and FINANCE DELTA STATE POLYTECHNIC ANWAI ORUAR’VIE ABRAKA

#18 DORIS RUKEVWE OGBERHIE SCIENCE LABORATORY TECHNOLOGY FEDERAL POLYTECHNIC AUCHI EWU

#19 UKPESERAYE E. OCHUKO ANATOMY AND CELL BIOLOGY DELTA STATE UNIVERSITY, ABRAKA AGBON

#20 BLESSING DESTINY OHWOFASA BANKING and FINANCE DELTA STATE POLYTECHNIC OTEFE-OGHARA OGOR

#21 EJIRO ESTHER WHILIKI MEDICINE UNIVERSITY OF PORT HARCOURT UDU

#22 THERESA OKE ESHENAKE CHEMICAL ENGINEERING FEDERAL UNIVERSITY OF PETROLEUM RESOURCES, EFFURUN UVWIE

#23 PHILIP AKPESIRI OGHENEDORO SCIENCE LABORATORY TECHNOLOGY DELTA STATE POLYTECHNIC OTEFE-OGHARA MOSOGAR

#24 KATHERINE ENOHOR IYONU NURSING DELTA STATE UNIVERSITY, ABRAKA IDJERHE

#25 AGOGHENE CLINTON IMITINI LAW DELTA STATE UNIVERSITY, ABRAKA UWHERU



Kingdom Sponsored Candidates

Kingdom Sponsored Candidates #26 PEACE ENOVWO OGHENEFEVWE ENGLISH AND LITERATURE DELTA STATE UNIVERSITY, ABRAKA ORUAR’VIE ABRAKA

#27 URIRIOGHENE GLORY LANGUAGE AND LOGISTICS DELTA STATE UNIVERSITY ORUARIVIE ABRAKA

#28 KELLY OKEOGHENE ISHAKA CIVIL ENGINEERING DELTA STATE POLYTECHNIC OZORO AGBARHO

#29 OKPAKO OGHENENYERHOVWO ALLENS COMPUTER SCIENCE DELTA STATE POLYTECHNIC OZORO AGBARHO

#30 OGHENEBROHIE ANDREW ISHOKARE LAW DELTA STATE UNIVERSITY OLEH AGBARHO-OTOR

#31 OTERI TERRY ANIDI PERTROLEUM ENGINEERING PETROLEUM TRAINING INSTITUTE, EFFURUN AGBON

#32 DANIEL OJEVWE EMUAVOBOR PETROLEUM ENGINEERING FEDERAL UNIVERSITY OF PETROLEUM RESOURCES. EFFURUN AGBON

#33 RUKEVWE PROGRESS EJOBEE CIVIL ENGINEERING DELTA STATE POLYTECHNIC OZORO AGBON

#34 EMMANUEL CHRISTOPHER ABUGA CHEMICAL ENGINEERING UNIVERSITY OF BENIN AGBON

#35 ESE WILSON MASS COMMUNICATION DELTA STATE UNIVERSITY, ABRAKA EVWRENI

#36 OGHENETEGA PRINCE SHELL-OYIBO CIVIL ENGINEERING UNIVERSITY OF BENIN EWU

#37 OGHENEROHIE OKOTIE ACCOUNTANCY AUCHI POLYTECHNIC AUCHI OGHARA

#38 PHILIP ESEOGHENE USIKARO COMPUTER SCIENCE POLYTECHNIC AUCHI POLYTECHNIC, AUCHI OGHARA

#39 MICHAEL OGHENOCHUKOME AKPOTEHERI MECHANICAL ENGINEERING UNIVERSITY OF PORT HARCOURT OLOMU

#40 DORCAS OKIEMUTE OMUDU ENGLISH AND LITERATURE UNIVERSITY OF BENIN OLOMU

#41 ELVIS ONORIODE OMOGBORUKO MEDICINE EKITI STATE UNIVERSITY, ADO-EKITI OROGUN

#42 JOVITA OGHENERUKEVWE ONOBREDEFE NURSING STATE SCHOOL OF NURSING, EKU OROGUN

#43 PAMELA OCHUKO OKUESUM COMPUTER SCIENCE DELTA STATE POLYTECHNIC OTEFE-OGHARA OROGUN

#44 CLEMENT OGHENERHONA EDAFE MINERAL RESOURCES ENGINEERING PETROLEUM TRAINING INSTITUTE, EFFURUN OROGUN

#45 MUNU OMOTEOHWO COMPUTER SCIENCE DELTA STATE POLYTHECTNIC, OZORO UDU

#46 ROLAND OGHENEVWEGBA NAWERI SURVEYING AND GEO-INFORMATICS UNIVERSITY OF BENIN UGHELLI

#47 HENRY SODJE CIVIL ENGINEERING DELTA STATE POLYTECHNIC, OZORO UVWIE

#48 NYEROVWO BOBS ON-EMORE ELECTRICAL ENGINEERING FEDEREAL UNIVERSITY OF PETROLEUM, EFFURUN UMIAGWHA ABRAKA

SIGN BY

President Of Urhobo Progress Union, United Kingdom Chapter, Chief Emmanuel Okpako Ganiga and Secretary General Chief Theodore Ochuko Arayki